Οι Αιθίοπες στην Αθήνα γιόρτασαν με τύμπανα και χορό την Ανάσταση – Δείτε βίντεο

Με έναν ιδιαίτερο, «ζωηρό» και βαθιά κατανυκτικό τρόπο, οι Αιθίοπες της Αθήνα γιόρτασαν την Ανάσταση, στη μικρή αλλά φιλόξενη εκκλησία τους στην οδό Μπόχαλη, στο Πολύγωνο.

Οι εικόνες της Ανάστασης που παρουσίασαν οι Αιθίοπες πιστοί ανέδειξαν μια διαφορετική διάσταση της ορθόδοξης λατρείας. Παρότι κοινής πίστης, το τελετουργικό τους διέφερε αισθητά από την κλασική παράδοση, προσφέροντας ένα μοναδικό μείγμα μυσταγωγίας και εκφραστικής χαράς.

Κυρίαρχο στοιχείο της βραδιάς ήταν η παρουσία των πιστών ντυμένων στα λευκά, με τις παραδοσιακές ενδυμασίες «νέτελα», που συμβολίζουν την καθαρότητα και την πνευματική αναγέννηση. Οι ύμνοι, εμπνευσμένοι από αφρικανικές μελωδίες, επαναλαμβάνονταν ρυθμικά, δημιουργώντας μια αίσθηση συλλογικής έκστασης. Το «κεμπέρο», ένα διπλό τύμπανο, έδινε τον παλμό, συνοδεύοντας τα παλαμάκια και τις κυκλικές κινήσεις των πιστών.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η ενεργή συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στην ψαλμωδία, κρατώντας αναμμένα κεριά και συμβάλλοντας δυναμικά στη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας. Η τελετή δεν περιορίστηκε σε μια τυπική λειτουργία, αλλά εξελίχθηκε σε μια ζωντανή έκφραση πίστης που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το ενδιαφέρον της βραδιάς ενισχύθηκε και από την παρουσία Ελλήνων πιστών, οι οποίοι, αφού παρακολούθησαν την Αναστάσιμη λειτουργία σε γειτονικούς ναούς, επισκέφθηκαν τον αιθιοπικό ναό για να βιώσουν αυτή τη διαφορετική εκδοχή της Ορθοδοξίας. Η εμπειρία αποτέλεσε γέφυρα πολιτισμών, αποδεικνύοντας πως η πίστη μπορεί να εκφράζεται με πολλούς τρόπους, διατηρώντας όμως τον ίδιο πυρήνα.

Η παράδοση που κουβαλούν οι Αιθίοπες έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία, καθώς η Αιθιοπία υπήρξε από τα πρώτα κράτη που υιοθέτησαν τον Χριστιανισμό ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ., μέσω του βασιλείου του Αξούμ. Σήμερα, η πλειονότητα του πληθυσμού παραμένει προσηλωμένη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας.

Αυτή η βαθιά ριζωμένη πίστη μεταφέρεται και εκτός συνόρων, με τις κοινότητες της διασποράς να διατηρούν ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Στην καρδιά της Αθήνας, η Αναστάσιμη αυτή γιορτή αποτέλεσε ένα ηχηρό παράδειγμα του πώς η παράδοση μπορεί να παραμένει ζωντανή, εξελισσόμενη και ταυτόχρονα αυθεντική.