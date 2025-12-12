Συμβαίνει τώρα:
Οι παθολόγοι καταγγέλλουν αποκλεισμό από τη συνταγογάφηση για τη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας

Κάνουν επίσης, λόγο για ανισότητα πρόσβασης των πολιτών στην θεραπεία κατά της παχυσαρκίας και έχουν μια σειρά από αιτήματα
Δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) σχετικά με την νέα Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας για όσους το έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η ΚΥΑ για τόσους έχουν παχυσαρκία «επιλέγει αποκλειστικά τους ενδοκρινολόγους ως αρμόδιους για τη διαχείρισή του προβλήματος, αποκλείοντας αυθαίρετα τους ειδικούς παθολόγους».

«Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί πολυσυλλεκτική και σφαιρική προσέγγιση, όπως ακριβώς την προσφέρει η ειδικότητα της Παθολογίας. Ο Παθολόγος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και είναι εκείνος που καθημερινά διαχειρίζεται περιστατικά με παχυσαρκία και τις σύνοδες της επιπλοκές», αναφέρει η Ένωση.

Σχετικά με τα νέα φάρμακα για την παχυσαρκία, σημειώνει ότι πριν από περίπου ένα χρόνο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ενέκρινε την κυκλοφορία τους «χωρίς το κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει την χορήγηση, την παρακολούθηση και την ασφάλεια των ασθενών και επί της ουσίας επέτρεψε την κυκλοφορία τους ως απλά εμπορευματικά προϊόντα, χωρίς αποζημίωση και ηλεκτρονική συνταγογράφηση».

Κάνουν επίσης, λόγο για ανισότητα πρόσβασης των πολιτών στην θεραπεία κατά της παχυσαρκίας και απαιτούν:

Άμεση άρση των περιορισμών που αποκλείουν την πλειονότητα των ασθενών με παχυσαρκία.

Τα φάρμακα να χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ως φάρμακα και όχι ως ΜΗΣΥΦΑ (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα).

Δημιουργία κανονιστικού και εκπαιδευτικού πλαισίου για όλους τους γιατρούς της ΠΦΥ (δημόσιες δομές και ιδιωτικός τομέας), ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση, συμβουλές και θεραπεία.

Οι Παθολόγοι καταλήγουν ότι «μόνο μέσα από συνεργασία και ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική εκπαίδευση και στη θεραπεία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την παχυσαρκία, μία από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία».

Πηγή: iatropedia.gr

Ελλάδα
