Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μπήκε μέσα στην εβδομάδα στο νοσοκομείο Mount Sinai της Νέας Υόρκης, όπου κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση στεντ.

Σύμφωνα με δημοσίευση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μάλιστα, τη δημοσίευση συνοδεύει και η σχετική φωτογραφία.

«Ευχαριστούμε τον Θεό για το γεγονός πως ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με καλή υγεία και καλή διάθεση».

