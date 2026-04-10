Όλγα Κεφαλογιάννη: Στην Κέρκυρα με τα δίδυμα παιδιά της για το Πάσχα – Ανάψαν κεράκια και παρακολούθησαν τα δρώμενα στο νησί

Η Όλγα Κεφαλογιάννη επέλεξε να φύγει από την Αθήνα για το Πάσχα και να περάσει τις άγιες ημέρες στην Κέρκυρα, έχοντας στο πλευρό της τα δίδυμα παιδιά της.

Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε στο αγαπημένο νησί του Ιονίου, ακολουθώντας τις ξεχωριστές πασχαλινές παραδόσεις του τόπου, σε ένα σκηνικό γεμάτο κατάνυξη και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, επισκέφθηκε την εκκλησία μαζί με τα παιδιά της, όπου και άναψαν κεράκια.

Στη συνέχεια, βρέθηκαν στα παραδοσιακά δρώμενα του νησιού, όπου οι φιλαρμονικές μπάντες, οι πένθιμες μελωδίες και οι τοπικές συνήθειες δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες, λίγο πριν την περιφορά του Επιταφίου.

Εκείνη μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ημέρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ήρεμη και οικογενειακή πλευρά της καθημερινότητάς της. «Μεγάλη Παρασκευή…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.