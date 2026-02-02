Συμβαίνει τώρα:
Ομόνοια: 38χρονος συνελήφθη με το «σιρόπι του βιασμού» – Προκαλεί απώλεια συνείδησης

Κατείχε 106 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή
σιρόπι
Το σιρόπι του βιασμού που κατασχέθηκε

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ναρκωτικό βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένας άντρας στην περιοχή της Ομόνοιας, αφού η αστυνομία τον εντόπισε να κουβαλάει το «σιρόπι του βιασμού».

Η αστυνομία σε τυχαία έλεγχο σήμερα το πρωί (2/2/2026) στην Ομόνοια, σταμάτησε έναν 38χρονο που κινούταν πεζός. Όταν άρχισαν να ψάχνουν τι είχε πάνω του βρήκαν ότι κουβαλούσε την ναρκωτική ουσία «GHB» σε υγρή μορφή, το λεγόμενο «σιρόπι του βιασμού».

Συγκεκριμένα, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 106 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή και αν κάποιος το καταναλώσει θα νοιώσει μία αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης.

Ακόμα, πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Η αστυνομία τον συνέλαβε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

