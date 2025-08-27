Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή, μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού

Μάχη με τις φλόγες δίνουν από το μεσημέρι της Τετάρτης (27.08.2025) οι Πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κερατέα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη. Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας, καίει σε σημείο με χαμηλή βλάστηση, βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που με ριπές 7 μποφόρ αλλά και λόγω των διάσπαρτων κατοικιών, ήταν αυξημένος ο βαθμός επικινδυνότητας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 174 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος με 49 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Στη μάχη συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε μόλις σε 1 ώρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

Σε νέο μήνυμά του το 112 ζητά από τους κατοίκους του Θορικού να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Λαύριο.

Νωρίτερα το 112 καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Παλιομακάριζα Αττικής και επιχειρούν 174 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

H φωτιά καίει καλαμιές και ελαιόδεντρα.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα και στην οδό Μαρίνας Θορικού από το ύψος της Λ.Λαυρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη στη Λεωφόρο Λαυρίου μπροστά σε πάρκινγκ σκαφών ώστε να μην περάσει η φωτιά.