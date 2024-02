Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου: Στις πρώτες θέσεις της ΕΕ στην «υγεία» του ραδιοφώνου η Ελλάδα

Έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς ραδιοφωνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου, σε μία ένδειξη της πολυφωνίας που υπάρχει στη χώρα μας όσον αφορά ένα από τα σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είχε 599 εν λειτουργία ραδιοφωνικούς σταθμούς το 2022, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκης Ένωσης, ακολουθώντας μόνον δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου, την Ισπανία και την Ιταλία. Αναλογικά με τον πληθυσμό, δε, η χώρα μας κατατάσσεται δεύτερη, πίσω μόνον από τη Σλοβενία.

Ενδιαφέρον προκαλεί ότι σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, με μακρά ιστορία πλουραλισμού στη δημοσιογραφική έκφραση, ο αριθμός ραδιοφωνικών σταθμών ανά εκατομμύριο κατοίκους ήταν σαφώς χαμηλότερος σε σύγκριση με την Ελλάδα. Ενδεικτικά, ενώ η χώρα μας διέθετε περίπου 57 σταθμούς ανά εκατομμύριο, η Γερμανία αριθμούσε μόλις τρεις και η Γαλλία, η Σουηδία και η Αυστρία πέντε.

