Παγκράτι: Κακοποιός ο 34χρονος που πυροβολήθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας του – Άφαντος παραμένει ο δράστης

Νέες πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν του 34χρονου που δέχθηκε πυροβολισμούς, τα μεσάνυχτα (22.09.2025), στην είσοδο της πολυκατοικίας στους στο Παγκράτι.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως το θύμα των πυροβολισμών είναι γνωστός στις αρχές τόσο για οπαδικά επεισόδια όσο και για άλλες παράνομες δράσεις. Οι αρχές εκτιμούν πως οι σφαίρες που έπεσαν κατά πάνω του, στο Παγκράτι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά, δεν αφορούν πιθανές οπαδικές διαφορές που είχε με «αντιπάλους» του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 34χρονος φαίνεται πως ήταν κακοποιός και βίαιος καθώς πριν από 6 μήνες είχε εμπλακεί σε ξυλοδαρμό στην Ομόνοια.

Παρ’ όλ’ αυτά, όλα δείχνουν πως τα τελευταία χρόνια είχε σταματήσει να συμμετέχει σε οπαδικά επεισόδια και έδινε απλά το παρών σε αστυνομικό τμήμα για υποθέσεις που είχε κατηγορηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς έγινε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

Κάτοικοι του Παγκρατίου άκουσαν τα μεσάνυχτα, τουλάχιστον 3 πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν αμέσως τις αρχές.

Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο αντίκρυσαν τον 34χρονο αιμόφυρτο στην είσοδο της πολυκατοικίας καθώς είχε τραύμα από τη σφαίρα στην κοιλιά.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν και 3 κάλυκες.

Ο τραυματίες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια στιγμή οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή ώστε να εντοπίσουν τους δράστες των πυροβολισμών. Τα κίνητρά τους ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί.

Μέσα στις επόμενες ώρες, το θύμα αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να οδηγηθεί στην Ασφάλεια για να καταθέσει.