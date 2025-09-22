Ελλάδα

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: 34χρονος βρέθηκε με τραύμα στην κοιλιά και αιμόφυρτος σε είσοδο πολυκατοικίας

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σημείο 3 κάλυκες - Άγνωστα τα κίνητρα των δραστών - Εκτός κινδύνου ο τραυματίας
Πυροβολισμοί έπεσαν λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (22.09.2025) στο Παγκράτι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Κάτοικοι του Παγκρατίου άκουσαν τους πυροβολισμούς και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο για να ελέγξει το τι έχει γίνει. Εκεί βρήκαν σε είσοδο πολυκατοικίας και αιμόφυρτο έναν 34χρονο άνδρα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο έδαφος και 3 κάλυκες.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τους πυροβολισμούς και ελέγχουν προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν ποιος ή ποιοι είναι οι δράστες.

Τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα.

