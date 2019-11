Πάϊατ: Δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα που συμπεριλαμβάνει τη διαφορετικότητα

Ο πρέσβης Τζέφρι Πάιατ ανέφερε στο 3ο WIB Forum με θέμα «Diversity & Inclusion: Breaking Barriers to Break Through» πως «εξελίσσοντας την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων δημιουργούμε δίκτυα για την προώθηση της αλληλεγγύης και την απομάκρυνση των εμποδίων που μας οδηγούν στην ανάπτυξη». Το φόρουμ διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συνεργασία της Επιτροπής Women in Business (WIB), τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα.

Δηλώνοντας εμπνευσμένος από την παρουσία τόσων γυναικών, αλλά και αντρών υπέρμαχων της ισότητας των φύλων, τόνισε την κρίσιμης σημασίας δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που συμπεριλαμβάνει ενεργά τη διαφορετικότητα στην Ελλάδα. Επεσήμανε ότι η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί προτεραιότητα στην αμερικανική αλλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα, ενώ αναφέρθηκε σε πρόσφατα στατιστικά που δείχνουν την πρόοδο, όσον αφορά στην εκπροσώπηση γυναικών στην αμερικάνικη πολιτική σκηνή. Τέλος, αναφέρθηκε σε ενέργειες στις οποίες προβαίνει η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με οργανώσεις για την ενδυνάμωση του γυναικείου δυναμικού στην ελληνική πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένης και της περιφέρειας.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, τόνισε ότι την ανάγκη ευαισθητοποίησης και της δημιουργίας ίσων ευκαιριών, μέσω πρακτικών ένταξης και ενδυνάμωσης.

Στη συνέχεια, η Αγνή Μαριακάκη, οργανισμική ψυχολόγος και κοινωνική ερευνήτρια, σκιαγράφησε τα συμπεράσματα έρευνας συνεντεύξεων που διεξήγε η Επιτροπή του Women in Business, μεταξύ 28 CEOs μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η έρευνα κατέγραψε τις συνιστώσες του Gender EQ (Exclusion Quotient) στο ελληνικό επιχειρείν, που περιλαμβάνουν τον ορισμό της επίτευξης ως μια μονοσήμαντη διαδρομή, που θεωρεί τους πολλαπλούς ρόλους που μπορεί να διεκδικεί μια γυναίκα, ως μη συμβατούς με την αφοσιωμένη προσπάθεια που προϋποθέτει την επιτυχία. Περιέγραψε πώς για μια γυναίκα όλοι οι ρόλοι της είναι πρωτεύοντες και συχνά θεωρούνται μη συμβατοί με μια καριέρα που στοχεύει στην κορυφή. Η Αγνή Μαριακάκη έθεσε την πρόκληση ενός νέου IQ (Inclusion Quotient), που βασίζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του «ανήκειν» και στη δυνατότητα να αποκαθηλώνονται τα στερεότυπα που υποδεικνύουν ότι η διαδρομή επιτυχίας βασίζεται στον αποκλεισμό ρόλων ή σε μονοσήμαντες επιλογές.

«Ευνοϊκότερο θεσμικό περιβάλλον που να προωθηθεί η γυναικεία συμμετοχή»

Η Δρ. Ζωζέτα Μηλιοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, έδωσε με την παρουσίαση της τη γενική εικόνα, τονίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στις εντυπώσεις και την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας στοιχεία για τις γυναίκες και την εργασία παγκοσμίως. Στη συνέχεια, όρισε τις εξής βασικές έννοιες στον τομέα των μελετών φύλου: το χάσμα των αμοιβών (pay gap), τον διάτρητο σωλήνα (leaky pipeline), τη γυάλινη οροφή (glass ceiling) και την ασύνειδη προκατάληψη (unconscious bias). Διατρέχοντας συνοπτικά τις πρόσφατες στατιστικές για την ισότητα στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την παρουσίασή της, τονίζοντας ότι η διαφορετικότητα και η αποδοχή είναι βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η ενίσχυση της ποικιλομορφίας στους κόλπους των επιχειρήσεων και των οργανισμών κομίζει πολλαπλά οφέλη. Τελικός στόχος θα είναι να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο θεσμικό περιβάλλον που να προωθηθεί η γυναικεία συμμετοχή στη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, έτσι ώστε, η γυναίκα να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα τον χρόνο της και τις ευθύνες που προκύπτουν από τους πολλαπλούς της ρόλους και θα δημιουργηθεί ένα συνεργατικό, υποστηρικτικό, γεμάτο σεβασμό περιβάλλον στις εταιρείες, το οποίο να ενισχύει και να αυξάνει τη συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το φύλο τους και την διαφορετικότητά τους.

Το φόρουμ έκλεισαν με συμπεράσματα η Αναστασία Σιδέρη, πρόεδρος της Επιτροπής του WIB, διευθύντρια Επικοινωνίας Coca-Cola Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και η Μυλαίδη Στούμπου, Regional Director of Commercial Partner Channels and Programs for Multi-Country Cluster της εταιρείας Microsoft.

«Είμαστε όλοι θύματα των καθημερινών προκαταλήψεων μας»

Η Αναστασία Σιδέρη ευχαρίστησε τα μέλη του WIB για τη δέσμευσή τους σε αυτό το εγχείρημα, να φέρουν στο φως τις βαθιά ριζωμένες, ασύνειδες προκαταλήψεις, που εντείνουν το χάσμα των φύλων και κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα, καθώς και τις καλές πρακτικές που συντελούν στην πρόοδο. Τόνισε πως «είμαστε όλοι θύματα των καθημερινών προκαταλήψεων μας και είναι ανάγκη να τις αναγνωρίσουμε και να τις καταπολεμήσουμε, προκειμένου να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον συμπερίληψης, που σε συνδυασμό με τις θεσμικές παρεμβάσεις και τις εταιρικές πρακτικές θα συνεισφέρει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και στην κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή».

Η Μυλαίδη Στούμπου ανέφερε ότι «οι εταιρίες πρέπει να υιοθετήσουν περισσότερο ευέλικτο τρόπο εργασίας που θα επιτρέψει σε περισσότερες γυναίκες να προοδεύσουν εργασιακά και να διεκδικήσουν υψηλότερες θέσεις». Πρόσθεσε πως η επένδυση στις σύγχρονες δεξιότητες είναι επίσης ένα σύγχρονο ζήτημα κι εδώ απαιτείται να σχεδιαστούν προγράμματα για όλες τις γενιές γυναικών, από τα νέα κορίτσια μέχρι και τις μεγαλύτερες γυναίκες που δυσκολεύονται να ενταχθούν στην εργασία μετά από διακοπή, λόγω μητρότητας ή για άλλους λόγους. Τέλος, τόνισε πως οι ηγέτες των εταιριών έχουν ευθύνη να δημιουργήσουν την κουλτούρα εκείνη που όχι μόνο θα προάγει την πολυμορφικότητα, αλλά θα εξασφαλίζει την ενσωμάτωση ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι ανήκουν στο εργασιακό περιβάλλον, εισακούγονται, και προσδίδουν αξία.