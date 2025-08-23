Παξοί: «Μάλλον η Αμέλια ήθελε να παίξει στην πισίνα και έγινε το τραγικό συμβάν» – Μαρτυρία για τον θάνατο της 4χρονης

Συγκλονίζει η τραγωδία στους Παξούς, όπου ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε πισίνα βίλας, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι της οικογένειάς του. Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

Το τραγικό περιστατικό με τον πνιγμό της 4χρονης σε πισίνα στους Παξούς σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22.08.2025). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η μικρή εξαφανίστηκε. Συγγενείς ανέφεραν πως η 4χρονη έπαιζε στο χολ του σπιτιού και η εξαφάνισή της έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι, ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες με τη βοήθεια γειτόνων. Παρ’ όλα αυτά, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν και λίγο αργότερα το κοριτσάκι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα βίλας, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας.

Το παιδί εντόπισε ο μάγειρας που πήγε στη βίλα για να εργαστεί. Ο ίδιος προσπάθησε να το επαναφέρει, ενώ στο σημείο έσπευσε και γιατρός από το Κέντρο Υγείας Παξών, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, το παιδί κατέληξε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μητέρα του κοριτσιού έφυγε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά της και το κοριτσάκι την ακολούθησε χωρίς εκείνη να το καταλάβει»

Ο οικογενειακός φίλος, μιλώντας στο newsit.gr περιγράφει όσα γνωρίζει για το τραγικό περιστατικό:

«Την οικογένεια την ξέρω χρόνια, δουλεύαμε παρέα στο νησί, δυστυχώς δεν έχουν άλλα παιδάκια, ήταν το πρώτο τους και όλοι αυτή την στιγμή είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Από όσα μπόρεσα να μάθω, η μητέρα του κοριτσιού έφυγε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά της και το κοριτσάκι την ακολούθησε χωρίς εκείνη να το καταλάβει.

Μάλλον η μικρή Αμέλια άνοιξε την εξώπορτα της βίλας, μπήκε μέσα, φώναξε ”μαμά μαμά” όπου δεν την βρήκε και δυστυχώς μάλλον το κοριτσάκι ήθελε να παίξει στην πισίνα και έγινε το τραγικό συμβάν.

Μετά από καμιά ώρα την βρήκε ο μάγειρας μέσα στην πισίνα, ο άνθρωπος προσπάθησε να την επαναφέρει αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Εχθές περίπου στις 16:30 το απόγευμα έγινε το συμβάν, όπου το σπίτι της οικογένειας είναι περίπου 400 μέτρα από τη βίλα με την πισίνα».

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού του παιδιού, καθώς κατά την εξαφάνιση της μικρής όλοι βρίσκονταν στο σπίτι. Οι τρεις συγγενείς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Οι Παξοί παραμένουν συγκλονισμένοι από τον ξαφνικό χαμό του παιδιού, ενώ η οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να διαπιστωθεί αν υπήρξε αμέλεια ή άλλες ευθύνες.