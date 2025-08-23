Ελλάδα

Παξοί: Για 1 ώρα αγνοούνταν η 4χρονη που πνίγηκε – «Περπάτησε 300 μέτρα για να παίξει στην πισίνα»

Ο δήμαρχος Παξών είπε ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος αλλά κανείς δεν κατάλαβε πως το παιδί έπεσε στο νερό και χρειάζονταν βοήθεια - Συνελήφθησαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα σήμερα
Πισίνα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ανείπωτη η τραγωδία στους Παξούς με τον πνιγμό ενός παιδιού μόλις 4 χρόνων, σε πισίνα βίλας κοντά στο σπίτι του. Τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του παραμένουν αναπάντητα.

Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πως το παιδί που αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα, κατάφερε να φύγει από το σπίτι του μόνο του, να περπατήσει στους δρόμους των Παξών για 300 μέτρα και να μπει στη βίλα όπου βρίσκονταν η μοιραία πισίνα. Όλα δείχνουν πως είχε διαφύγει από την προσοχή της μητέρας του και επισκέφθηκε το πολυτελές σπίτι για να παίξει με το νερό και να δροσιστεί.

Ο δήμαρχος των Παξών, συγκλονισμένος, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τον χαμό του κοριτσιού, περιγράφοντας τον θάνατό του ως ένα «τραγικό περιστατικό».

«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό», είπε ο δήμαρχος, Σπύρος Βλαχόπουλος.

Όταν του έγινε ερώτηση για τους γονείς που έχασαν το μονάκριβό τους παιδί, ο δήμαρχος δήλωσε πως αντιλήφθηκαν ότι έλειπε γύρω στις 4 το μεσημέρι και αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν να το ψάχνουν όλοι οι κάτοικοι των Παξών.

«Τελικά γείτονας το βρήκε το παιδί περίπου στις 4:50, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα», συνέχισε.

«Η μεγάλη ατυχία είναι ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος, δεν ήταν ακατοίκητη. Δυστυχώς όμως κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό και να μπορούσε να βοηθήσει», συνέχισε.

Για τον θάνατο της 4χρονης, συνελήφθη η μητέρα του η οποία αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Για τον χαμό του μικρού κοριτσιού συνελήφθη και ο πατέρας και ο παππούς της, όλοι με την κατηγορία παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η σορός της 4χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κινηματογραφική καταδίωξη διαρρηκτών στη Νάξο που ξάφριζαν σπίτια και στην Πάρο – Βρέθηκαν πάνω τους χιλιάδες ευρώ
Ο ένας από τους δράστες τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει και τραυματίστηκε - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου και νοσηλεύεται φρουρούμενος
Τσάντα
1
Μειώθηκαν κατά 500.000 οι κάτοικοι της Ελλάδας – Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού και των γεννήσεων
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε σχεδόν κατά μισό εκατομμύριο μεταξύ 2011 και 2024, ενώ η χώρα γερνάει ολοένα και περισσότερο, σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληθυσμός 26
Πώς έγινε η τραγωδία στους Παξούς με το 4χρονο κορίτσι που πνίγηκε στην πισίνα – Σε κατάσταση σοκ κρατείται η μητέρα του
Το μονάκριβο παιδί της οικογένειας δεν επανήλθε στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών - Απολογείται σήμερα η μητέρα που συνελήφθη για το τραγικό δυστύχημα
Πισίνα
1
Newsit logo
Newsit logo