Παξοί: «Θέλω να τον ξαναδώ για να του πω ό,τι δεν του έχω πει» συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου οδηγού που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Νέες ανατριχιαστικές μαρτυρίες για το τροχαίο με έναν 15χρονο νεκρό και τον 17χρονο φίλο του βαριά τραυματία στους Παξούς την Κυριακή του Πάσχα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας την Τρίτη (14.04.2026).

Το τροχαίο δυστύχημα που βύθισε στο πένθος τους Παξούς ανήμερα του Πάσχα έγινε σε μία απότομη στροφή, όπου ο ανήλικος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο 27χρονης οδηγού.

Η οικογένεια του 15χρονου δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που «χτύπησε» το σπιτικό τους, ενώ και ο 17χρονος φίλος του θύματος και συνοδηγός, δίνει τη δική του μάχη να κρατηθεί στη ζωή, καθώς φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα.

«Θέλω να ξαναδώ τον ίδιο (τον αδελφό μου) για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», λέει η αδερφή του θύματος.

«Είχανε βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στην στροφή και ερχότανε άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», αναφέρει ο θείος του.

Ο 15χρονος, ο οποίος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ενώ ο 17χρονος χρειάστηκε να διακομισθεί στα Γιάννενα.

«Ήταν κάποια παιδιά με μηχανάκια που προφανώς είχαν πάει κάποια βόλτα. Απόγευμα ήταν. Από ό,τι μάθαμε έκανε κάποια προσπέραση το παιδί, δεν είδε το αυτοκίνητο που ερχόταν πίσω και έπεσε πάνω», λέει οικογενειακή φίλη.

«Όλα ήταν γδαρμένα»

Συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού ταξί στο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Είναι ο άνθρωπος που αντίκρισε τα παιδιά λίγα λεπτά μετά το τραγικό δυστύχημα.

«Από τους Παξούς, είδα το ένα το παιδί που ήρθε στην Πλαταριά. Είμαστε απέναντι εμείς. Ήρθε στην Πλαταριά να το πάρει το ΕΚΑΒ. Το παιδί που έζησε δηλαδή. Είχε τις αισθήσεις του. Πόναγε το παιδί αυτό. Όλα ήταν γδαρμένα. Και τα δύο του τα πόδια σμπαράλια, αλλά είχε κανονικά τις αισθήσεις του. Μίλαγε το παιδί. Αυτοί τρέχανε, βγήκαν αριστερά, χτύπησαν πάνω στο αμάξι. Σκεφτείτε ότι χτύπησαν στο παρμπρίζ και έφυγαν από πίσω από το αμάξι».

Το περιστατικό αυτό, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι το μοναδικό.

«Eίναι γενικευμένο εδώ, δηλαδή από πάρα πολύ μικρά τα παιδιά ζητάνε μηχανάκια, έχουν όλα μηχανάκια. Δεν έχουν διπλώματα, δεν έχουν ασφάλειες, δεν ξέρω. H κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί έχουν γίνει πέρα από τον (15χρονο) και άλλα πάρα πολλά ατυχήματα τα προηγούμενα χρόνια με θανάτους νέων παιδιών».

Η 24χρονη οδηγός του ΙΧ συνελήφθη αρχικά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ωστόσο με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης συνεχίζεται.