Παξοί: «Θέλω να τον ξαναδώ», λέει η αδερφή του 15χρονου που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο τραυματία

Στη θλίψη έχει βυθιστεί τοπική κοινωνία των Παξών μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα, όταν ένας 15χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του και ο 17χρονος φίλος του τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Ο 15χρονος «δεν είχε επικοινωνία μετά το ατύχημα και σε μισή ώρα κατέληξε», ενώ ο 17χρονος φίλος του και συνεπιβάτης βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού μπαινοβγαίνει συνεχώς από τα χειρουργεία μετά από τα πολλά κατάγματα που υπέστη από το τροχαίο στους Παξούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, ο ανήλικος οδηγός, ενώ κινείτο με τη μοτοσικλέτα του, φέρεται να έχασε τον έλεγχο σε απότομη στροφή, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μία 24χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη αρχικά για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή του εισαγγελέα.

Η οικογένεια του 15χρονου είναι συντετριμμένη. Η αδελφή του θύματος δήλωσε: «Θέλω να τον ξαναδώ για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», είπε μιλώντας στο MEGA.

«Είχαν βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στην στροφή και ερχότανε άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», ανέφερε ο θείος του θύματος.

Ο 15χρονος, ο οποίος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ενώ ο 17χρονος χρειάστηκε να διακομισθεί στα Γιάννενα.

«Το παιδί αυτό (ο 15χρονος) πρέπει να είχε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική και αυχενική κάκωση, γι’ αυτό και κατέληξε στο Κέντρο Υγείας, μετά από μισή ώρα που το φέρανε», υπογράμμισε ο γενικός γιατρός διευθυντής Κ.Υ Παξών, Μιχάλης Κάντας.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο τραυματία

Σε συνεχή χειρουργεία καθώς φέρει κατάγματα σε όλο το σώμα, υποβλήθηκε ο 17χρονος συνεπιβάτης στη μηχανή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στους Παξούς.

Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών ανέφερε ότι βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. «Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», σημείωσε ο Μιχάλης Κάντας.