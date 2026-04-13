Παξοί: Χωρίς δίπλωμα και κράνος ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο και ο 17χρονος συνεπιβάτης της μηχανής

Νέα στοιχεία για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στους Παξούς έρχονται στο φως με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι ο 15χρονος οδηγός της μηχανής που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο, όπως και ο συνοδηγός, δεν φορούσαν κράνος.

Το τροχαίο στους Παξούς σημειώθηκε λίγο πριν 19:00, της Κυριακής του Πάσχα στην Επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 15χρονος που σκοτώθηκε, με έναν 17χρονο φίλο του, που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπό συνθήκες που ερευνώνται η μηχανή φαίνεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, όπως ενημερώνει το voria.gr, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του, δεν φορούσαν κράνος.

Μετά το τροχαίο δυστύχημα η 24χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.