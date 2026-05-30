«Μπάχαλο» με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης: Στέλνουν γυναίκα για εξέταση σπέρματος

Πολλά προβλήματα παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώς το πείραμα που έκαναν εργαστηριακοί γιατροί δείχνει ότι το σύστημα παρουσιάζει πολλές αδυναμίες.

Σοβαρά ερωτήματα για τα κενά ελέγχου στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τη λειτουργία του συστήματος clawback θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), δίνοντας στη δημοσιότητα ένα ακραίο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Όπως περιγράφει η ΠΟΕΡΓΙ το «παραπεμπτικό-ντροπή», δημιουργήθηκε ως «πείραμα» με αποκλειστικό σκοπό να αναδείξει τις αδυναμίες ελέγχου του συστήματος. Δηλαδή, δημιουργήθηκε δοκιμαστικά και στη συνέχεια ακυρώθηκε.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το συγκεκριμένο παραπεμπτικό αποτυπώνει μια εικόνα πλήρους απουσίας ουσιαστικών φίλτρων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων.

Όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΡΓΙ, στο ίδιο παραπεμπτικό:

η εξέταση ανοσοκαθήλωσης ορού εμφανίζεται πέντε φορές,

περιλαμβάνεται μικροσκοπική εξέταση σπέρματος σε … γυναίκα ασθενή,

το παραπεμπτικό έχει εκδοθεί από παιδίατρο για υπερήλικη ασθενή,

ενώ η διάγνωση αφορά διαταραχές καρδιακής συχνότητας, χωρίς – κατά την Ομοσπονδία – οι εξετάσεις να συνδέονται προφανώς με αυτή.

Δείτε το παραπεμπτικό:

Εργαστηριακοί γιατροί: «Γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί ουσιαστικά φίλτρα στη συνταγογράφηση;»

Η ΠΟΕΡΓΙ σημειώνει ότι το συγκεκριμένο παραπεμπτικό δεν εκτελέστηκε ούτε αποζημιώθηκε, καθώς δημιουργήθηκε αποκλειστικά για δοκιμαστικούς σκοπούς και ακυρώθηκε. Υποστηρίζει όμως ότι αντίστοιχα παραπεμπτικά με ασυνέπειες ή υπερβολές μπορούν στην πράξη να εκτελούνται και να αποζημιώνονται κανονικά.

«Το πρόβλημα δεν σταματά στη δυνατότητα έκδοσης. Το πρόβλημα συνεχίζεται στην εκτέλεση και στην αποζημίωση», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία, υποστηρίζοντας ότι έτσι δημιουργείται δαπάνη που τελικά μετακυλίεται μέσω του clawback στους εργαστηριακούς ιατρούς.

Η Ομοσπονδία στρέφει τα πυρά της τόσο προς όσους, όπως αναφέρει, «συνταγογραφούν άναρχα ή καταχρηστικά», όσο και προς τους μηχανισμούς ελέγχου, θέτοντας ευθέως ερωτήματα προς το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ για το γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί ουσιαστικά φίλτρα στη συνταγογράφηση.

Παράλληλα, αμφισβητεί το αφήγημα περί μείωσης του clawback, υποστηρίζοντας ότι χωρίς έλεγχο της ζήτησης, επαρκή προϋπολογισμό και ουσιαστική εποπτεία, η εικόνα βελτίωσης είναι «λογιστική και επικοινωνιακή».

Βασικό αίτημα της ΠΟΕΡΓΙ είναι, όπως αναφέρει, ο πραγματικός έλεγχος της συνταγογράφησης «στην πηγή» και η πλήρης κατάργηση του clawback, με την Ομοσπονδία να τονίζει ότι «κάθε νόμιμα εκτελεσμένη ιατρική πράξη πρέπει να πληρώνεται».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ ή την ΗΔΙΚΑ σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Πηγή: iatropedia.gr