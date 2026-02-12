Ελλάδα

Παλαιό Φάληρο: Έπεσαν σοβάδες σε τουαλέτες δημοτικού σχολείου τρομάζοντας τους μαθητές

Τίθεται για ακόμα μία φορά το θέμα της ασφάλειας στις κτιριακές υποδομές
EUROKINISSI
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Πτώση σοβάδων σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στο Παλαιό Φάληρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των μικρών παιδιών.

Το σοκαριστικό περιστατικό σε δημοτικό σχολείο στο Παλαιό Φάληρο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε δασκάλους και γονείς.

Αυτές οι εικόνες ντροπής δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο, τρία αγόρια της 3ης τάξης του Δημοτικού πήγαν στις τουαλέτες.

Κάποια στιγμή έπεσε τμήμα από την οροφή.

Τα παιδιά τρόμαξαν, ωστόσο, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

 

Τίθεται για ακόμα μία φορά το θέμα της ασφάλειας στις κτιριακές υποδομές, και οι ιθύνοντες οφείλουν να εξετάσουν το περιστατικό και να προχωρήσουν σε ενέργειες για την επίλυσή του.

