Παλαιό Φάληρο: Νεκρή ανασύρθηκε 70χρονη που πνίγηκε όταν κολυμπούσε στην παραλία

Οι πνιγμοί στις ελληνικές θάλασσες συνεχίζουν να αυξάνονται ανησυχητικά
Ασθενοφόρο στην παραλία
Ασθενοφόρο στην παραλία / EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Ακόμα ένας πνιγμός στις ελληνικές θάλασσες σημειώθηκε χθες βράδυ, Τετάρτη (13/8/2025), όπου 70χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου.

Η άτυχη γυναίκα που πνίγηκε, η οποία φορούσε κόκκινο ολόσωμο μαγιό, ανασύρθηκε από τη θάλασσα του Παλαιού Φαλήρου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

