Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου τα διαγωνίσματα προσομοίωσης

Τα δια ζώσης μαθήματα στοχευμένων επαναλήψεων για τους υποψήφιους θα συνεχιστούν από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Στιγμιότυπο από γενικό Λύκειο, κατά την έναρξη των Πανελληνίων (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR / EUROKINISSI)

Τη σταδιακή ανάρτηση από σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026), στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, των διαγωνισμάτων προσομοίωσης Πανελληνίων εξετάσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα lms.digitalschool.gov.gr θα αναρτηθούν τα διαγωνίσματα προσομοίωσης, που καλύπτουν τα 45 εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελληνίων που προσφέρει το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, αφορούν Γενικά (ΓΕΛ), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Όπως επισημάνθηκε από πλευράς υπουργείου, η αξιοποίηση των διαγωνισμάτων προσομοίωσης μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου καταργεί την ανάγκη αναζήτησης αντίστοιχου υλικού από πολλαπλές πηγές, παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και παράλληλα επιτρέπει την προετοιμασία των μαθητών οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο.

«Η δράση αυτή αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της προετοιμασίας των υποψηφίων, στην εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες εξέτασης καθώς και στη βελτιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων. Παράλληλα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το υλικό επαναληπτικά, ενισχύοντας τη συστηματική μελέτη τους», τονίστηκε στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι από τη Δευτέρα 20/4/2026, θα συνεχίζονται τα δια ζώσης μαθήματα στοχευμένων επαναλήψεων για τους υποψήφιους των Πανελληνίων, τα οποία θα πραγματοποιούνται έως και μία ημέρα πριν την εξέταση κάθε μαθήματος.

 «Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχής και επικαιροποιημένη υποστήριξη των μαθητών μέχρι την τελική φάση των εξετάσεων», αναφέρθηκε στο δελτίο Τύπου και προστέθηκε: «Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει να εξελίσσεται ως μια σύγχρονη ψηφιακή δημόσια υπηρεσία, που στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας την ισότητα ευκαιριών και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

