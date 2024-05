Πανελλήνιες: Οι «διαδραστικές» δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες και θα σας κάνουν περιζήτητους στην αγορά εργασίας

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση φέρνει στο προσκήνιο εκατοντάδες νέες εξειδικεύσεις και επαγγέλματα. Από τη μια πλευρά, τα hard skills και οι πρακτικές γνώσεις κάθε επαγγέλματος, όπως η εργασιακή εμπειρία ή κάποιο αντίστοιχο μεταπτυχιακού του εκάστοτε κλάδου, ενώ από την άλλη ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν πλέον και τα soft skills.

Πρόκειται για διαπροσωπικές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης καταστάσεων, στηριζόμενες στην συναισθηματική νοημοσύνη. Φυσικά οι απαιτούμενες δεξιότητες, είτε μιλάμε για τεχνικές είτε για ψυχοκοινωνικές, διαφέρουν από επάγγελμα σε επάγγελμα.

Πάμε όμως να δούμε αυτές που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις στους πλέον δυναμικούς και αναδυόμενους κλάδους όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο report Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy (2020).

1. Business Skills (Επιχειρηματικές δεξιότητες). Αφορούν τη δημιουργία και τη βελτίωση μιας επιχείρησης και εμπεριέχουν δεξιότητες όπως Marketing, Project Management, Business Development. Βρίσκουν έντονη εφαρμογή σε επαγγελματικά πεδία όπως η διαφήμιση, οι πωλήσεις, το περιεχόμενο και γενικώς τομείς που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό.

2. Specialized Industry Skills (Εξειδικευμένες βιομηχανικές δεξιότητες). Εφαρμόζονται κυρίως στη δημιουργία υλικού μέσω της υπολογιστικής επιστήμης, την επεξεργασία video και πολυμέσων στη διαφήμιση, τη ραδιοθεραπεία στις επιστήμες φροντίδας και γενικά σε όλους του κλάδους που αφορούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη δημιουργία περιεχομένου μέσω αυτών. Πρόκειται για δεξιότητες μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης, αλγορίθμων και προγραμματισμού.

3. General-Soft Skills (Γενικές-ήπιες δεξιότητες). Βρίσκουν εφαρμογή σχεδόν σε όλους τους κλάδους επαγγελμάτων με ποσοστό Μ.Ο περίπου 15%. Στην κατηγορία αυτή συναντάμε ηγετικές δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, δημιουργικότητας, ομαδικού πνεύματος κ.α.

4. Tech Baseline Skills (Βασικές δεξιότητες τεχνολογίας). Καλύπτουν μαζί με το Business το μεγαλύτερο μέρος των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην πλειοψηφία των επαγγελμάτων. Εδώ συντάμε δεξιότητες όπως Web Design, Social Media, Online Marketing, Τηλεπικοινωνίες, αλλά και δεξιότητες του Software Design.

Η παρακάτω ομάδα χαρακτηρίζεται πιο προχωρημένη και αφορά την κατηγορία των τεχνολογικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν τα επιχειρησιακά μοντέλα και την ευρύτερη αγορά εργασίας:

5. Tech Disruptive Skills (Επαναστατικές τεχνολογικές δεξιότητες). Η κυβερνοασφάλεια, η επιστήμη των δεδομένων, το υπολογιστικό νέφος, ο αυτοματισμός και η ρομποτική είναι ορισμένοι δυναμικοί κλάδοι που εξελίσσονται όλο και περισσότερο στο σημερινό επαγγελματικό στίβο και οι αντίστοιχες δεξιότητες χρειάζονται σε όλους τους επαγγελματίες των συγκεκριμένων ειδών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι δεξιότητες αυτοματισμού και deep learning, της μηχανικής μάθησης όπως hyperparameter skills και γραμμικότητα, αλλά και του functional programming.

Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, πέρα απο τις απαιτούμενες δεξιότητες, η βαθιά γνώση του αντικειμένου αλλά και η ταύτιση ενός κλάδου με τα επαγγελματικά μας ενδιαφέροντα είναι αυτή που θα μεγιστοποιήσει και το ενεργό μας ενδιαφέρον αλλα και την προοπτική μας σε αυτόν.

Σύνταξη: Στεφανία Ζαμβρακίδου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός, www.diakrotima.gr