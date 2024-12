Πάνω από 130 δώρα κάθε μέρα. Σκόρπισε γιορτινή χαρά γύρω σου, παίξε στo Vodafone Thank You Lucky Wheel

Τα Χριστούγεννα είναι γεμάτα αγάπη, χαρά και δώρα. Με το Vodafone Τhank You, μπορούμε να τα χαρούμε ακόμη περισσότερο με μοναδικές προσφορές για Χριστουγεννιάτικες αγορές. Κι αν παίξουμε στο Lucky Wheel, μπορούμε ακόμη περισσότερο να κερδίσουμε, διεκδικώντας κάθε μέρα ένα από 130 δώρα. Αρκεί να μπούμε στο My Vodafone app, να πάρουμε ένα Vodafone Thank you κωδικό, και να γυρίσουμε τον γιορτινό τροχό για περισσότερες εκπλήξεις.

Πώς παίρνετε μέρος;

Η συμμετοχή στο Lucky Wheel από το Vodafone Thank you είναι απλή και γρήγορη. Μπαίνετε στην εφαρμογή My Vodafone μέσω του προφίλ κινητής, παίρνετε κωδικό Vodafone Thank you καθημερινά. Βρίσκετε το κουμπί «Παίξε Lucky Wheel» Με κάθε κωδικό Vodafone Thank you, έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε τον τροχό και να διεκδικήσετε ένα από τα 130 δώρα κάθε μέρα ή μια συμμετοχή στην εβδομαδιαία κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εβδομάδας.

Καθημερινά δώρα με ένα «κλικ»

Κάθε μέρα, από τις 12 Δεκεμβρίου 2024 έως και τις 05 Ιανουαρίου 2025, πάνω από 3.400 δώρα από αγαπημένες μάρκες σας περιμένουν:

Δωροεπιταγές €30 από τον AB Βασιλόπουλο

Δωροεπιταγές €30 από την adidas

Δωροεπιταγές €30 από τα Factory Outlet.

Δωροεπιταγές €25 από τα Public

Δωροεπιταγές €20 από τα καταστήματα Μουστάκας

Δωροεπιταγές €10 από τα καταστήματα Vodafone

Δωροεπιταγές €10 από το efood

Δωροεπιταγές €10 από τα Sephora

Καφέδες και ροφήματα από τα Coffee Island

Και ακόμη περισσότερα δώρα μέσα από εβδομαδιαίες κληρώσεις

Δωροεπιταγή αξίας €300 από τα AB Βασιλόπουλος

iPhone 15 Plus

Ταξίδι 5 ημερών στην Ισλανδία για 2 άτομα

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους συμμετοχής, μπείτε τώρα στο www.vodafone.gr/luckywheel και www.vodafone.gr/diagonismoi/diagonismos-lucky-wheel.