Πάνος Ρούτσι για την έξοδο στην Άντζελα Δημητρίου: «Δεν μπορώ τον πόνο να τον ξεχάσω για μια στιγμή;»

Ο Πάνος Ρούτσι παραχώρησε συνέντευξη στον Νίκο Συρίγο και στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega. Αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η νυχτερινή του έξοδος στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρης Πανταζής αλλά και στα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με τη διερεύνηση της τραγωδίας στα Τέμπη. Υπόσχεται ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια.

Ήταν τέλη Νοέμβρη όταν ο Πάνος Ρούτσι βρέθηκε στα μπουζούκια και παρακολούθησε το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει η Άντζελα Δημητρίου, ο Λευτέρης Πανταζής και οι συνεργάτες τους. Οι εικόνες από τη νυχτερινή έξοδο του χαροκαμένου πατέρα προκάλεσαν αντιδράσεις. Ο ίδιος αναρωτιέται αν έχει το δικαίωμα κάποιες στιγμές να ψάχνει τρόπους για να ξεσκάσει, να αποφορτιστεί και να χαλαρώσει.

«Ποτέ μα ποτέ κανένας άνθρωπος να μην έρθει στη θέση που είμαι εγώ, περνάμε ένα μαρτύριο με θυμό για όσα συμβαίνουν. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το διαχειριστούμε» λέει ο Πάνος Ρούτσι για τις αντιδράσεις ορισμένων και συνεχίζει:

«Πήγα στην υπνοθεραπεύτρια γιατί ήθελα να μάθω με οποιονδήποτε τρόπο αν υπάρχει περίπτωση να ακούσω για μια τελευταία φορά τη φωνή του παιδιού μου, έστω και στα ψέματα, για να μου πει ότι είναι καλά εκεί που είναι. Όσον αφορά την έξοδό μου στα μπουζούκια, άνθρωπος είμαι και εγώ. Δεν έχω την ανάγκη να ξεσπάσω κάπου; Δεν μπορώ να πάω με έναν φίλο μου να πιω ένα ποτό; Δεν μπορώ τον πόνο να τον ξεχάσω για μια στιγμή;».

Αρχικά, μίλησε για τα συναισθήματά του αυτή την περίοδο λέγοντας: «Νιώθω προδοσία, μας πρόδωσαν. Έλεγαν ψέματα από την πρώτη στιγμή. Το παιδί μου ταυτοποιήθηκε μετά από 4 μέρες με εξέταση DNA. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έβλεπαν να σώσουν τα παιδιά μας. Σχεδίαζαν από τις πρώτες ώρες να καλύψουν τα ίχνη τους. Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι δεν θα σταματήσω».

Ο Πάνος Ρούτσι είναι ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών και έγινε γνωστός από τον αγώνα του για δικαίωση, με απεργία πείνας και διαμαρτυρίες, απαιτώντας την εκταφή και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με τον θάνατο του γιου του.

«Δεν αντέχω να είμαι παρών στην εκταφή του παιδιού μου. 34 μήνες δεν μπορούμε να πενθήσουμε» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Πάνος Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι ζήτησε την εκταφή του γιου του, Ντένις, όχι μόνο για ταυτοποίηση αλλά κυρίως για τοξικολογικές εξετάσεις, με σκοπό να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Η προγραμματισμένη εκταφή αναβλήθηκε αρχικά για να οριστεί τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά της οικογένειας.