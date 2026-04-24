Ελλάδα

Παραδόθηκε ο δράστης της αιματηρής επίθεσης σε περιπτερά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Δράστης είναι ένας Έλληνας 23 ετών που χθες (23.04.2026) πήγε σε αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε την πράξη του
Το σημείο που δέχθηκε την επίθεση ο περιπτεράς
Παραδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23.04.2026) ο δράστης της αιματηρής επίθεσης εναντίον περιπτερά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η επίθεση κατά του περιπτερά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας είχε σημειωθεί στις 13 Απριλίου. Δράστης είναι ένας Έλληνας 23 ετών που χθες πήγε σε αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε την πράξη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13.04.2026). Ο δράστης επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας, αλλά έγινε αντιληπτός από τον περιπτερά, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

Στην προσπάθειά του αυτή, ο περιπτεράς δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στον μηρό με τον δράστη να διαφεύγει.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του έκαναν τουρνικέ για να σταματήσει η αιμορραγία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για το τραύμα στο πόδι και μπήκε άμεσα για χειρουργείο.

