Μαχαίρωσαν στο πόδι περιπτερά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε ένας περιπτεράς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04/2026), οι οποίοι τον μαχαίρωσαν στο πόδι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 18:30 άγνωστος δράστης επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο δράστης έγινε αντιληπτός από τον περιπτερά, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην προσπάθειά του αυτή, ο υπάλληλος δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στον μηρό από τον άγνωστο, που κατάφερε να διαφύγει.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του έκαναν τουρνικέ για να σταματήσει η αιμορραγία.

Ο άνδρας μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύμα στο πόδι και μπήκε άμεσα για χειρουργείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με φίλο του 50χρονου ένα άτομο περίπου 25 με 30 χρονών τον προσέγγισε και του ζήτησε χρήματα. Αυτός του είπε πως δεν έχει χρήματα και εκείνη την ώρα έβγαλε το μαχαίρι και τον μαχαίρωσε στο πόδι και εξαφανίστηκε.