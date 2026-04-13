Ελλάδα

Μαχαίρωσαν στο πόδι περιπτερά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» και μπήκε άμεσα για χειρουργείο
Περίπτερο
Το σημείο που δέχθηκε την επίθεση ο περιπτεράς
Κλαούντιο Σούμπασι

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε ένας περιπτεράς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04/2026), οι οποίοι τον μαχαίρωσαν στο πόδι. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 18:30 άγνωστος δράστης επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο δράστης έγινε αντιληπτός από τον περιπτερά, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

Στην προσπάθειά του αυτή, ο υπάλληλος δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στον μηρό από τον άγνωστο, που κατάφερε να διαφύγει.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του έκαναν τουρνικέ για να σταματήσει η αιμορραγία. 

Ο άνδρας μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύμα στο πόδι και μπήκε άμεσα για χειρουργείο. 

Σύμφωνα με φίλο του 50χρονου ένα άτομο περίπου 25 με 30 χρονών τον προσέγγισε και του ζήτησε χρήματα.  Αυτός του είπε πως δεν έχει χρήματα και εκείνη την ώρα έβγαλε το μαχαίρι και τον μαχαίρωσε στο πόδι και εξαφανίστηκε. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo