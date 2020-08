Με περισσότερα από επτά πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού να το περιστοιχίζουν, το Oruc Reis παραμένει εντός του ανατολικού τμήματος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, περίπου 100 ν.μ. νοτίως του Καστελόριζου και ανάμεσα σε τουρκικές και ελληνικές ναυτικές δυνάμεις, το οποίο έχει απλώσει καλώδια για σεισμικές έρευνες, αγνοώντας τις συστάσεις μέσω ασυρμάτου του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού για παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι στην περιοχή βρίσκονται μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, που ανά 15 λεπτά εκπέμπουν μήνυμα ότι τα τουρκικά σκάφη είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο της διαδικασίας “hailing”.

Όπως αναφέρουν επιτελείς του Πενταγώνου, το Oruc Reis παρότι έχει απλώσει καλώδια δεν πραγματοποιεί ωστόσο έρευνες, εξαιτίας του θορύβου που προκαλεί η παρουσία πολλών πολεμικών και συνοδευτικών πλοίων. Το Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού πλοίου προτρέποντας το, διά ασυρμάτου, να σταματήσει τη δραστηριότητα του και να απομακρυνθεί από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα, σε πρώτη φάση, αντιμετωπίζει τη νέα τουρκική πρόκληση με παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή, προχωρώντας στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες χωρίς να επιθυμεί τη στρατιωτική κλιμάκωσης που προκαλούν οι μονομερείς ενέργειες της Άγκυρας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του onalert.gr, αν το τουρκικό ερευνητικό συνεχίσει τη δραστηριότητα του στην περιοχή θα “ακολουθηθεί άλλη δέσμη μέτρων”. Σημειώνεται επίσης ότι η Τουρκία, χθες και σήμερα, πραγματοποιεί άσκηση με πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο, για την οποία είχε εκδώσει ναυτική αναγγελία την περασμένη Πέμπτη.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis» με τα βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού Ναυτικού εισήλθαν στο “ανατολικότερο σημείο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας” το απόγευμα της Δευτέρας, 10.08.2020, όπως ανέφεραν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές. Τόνιζαν ότι το σκάφος «δεν έχει προβεί σε έρευνες, αν και έχει απλώσει καλώδια», καθότι η παρουσία τόσων πολεμικών πλοίων και συνοδευτικών στην περιοχή καθιστά αδύνατη τη διενέργεια ερευνών λόγω του θορύβου που προκαλείται. Γύρω στις 19.10′ το ερευνητικό σκάφος άνοιξε τον ασύρματό του, επισήμαναν.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα φροντίζει με κάθε τρόπο να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνος, θέτοντας εκ νέου θέμα Καστελόριζου και κατηγορώντας την Ελλάδα ότι δημιουργεί εντάσεις, με τους “μαξιμαλιστικούς της ισχυρισμούς”, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Cagatay Erciyes.

Επιπροσθέτως, ο Τούρκος διπλωμάτης έθεσε ευθέως θέμα Καστελόριζου, λέγοντας πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, ενώ μέσω του χάρτη, η Άγκυρα προαναγγέλει έρευνες του Oruc Reis στην περιοχή που οριοθετήθηκε πρόσφατα στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και δη σε ελάχιστη απόσταση από την Κάρπαθο.

“Το Oruc Reis ξεκίνησε τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας σήμερα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα που δηλώθηκε στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση για αυτή τη δραστηριότητα”, ανέφερε ο Cagatay Erciyes.

Ο Erciyes ανέφερε στο Twitter ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει προβλήματα λόγω ενός ελληνικού νησιού 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων (3,86 τετραγωνικών μιλίων) με το όνομα Καστελόριζο που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα (1,24 μίλια) μακριά από την ηπειρωτική τουρκική χώρα και 580 χιλιόμετρα (360 μίλια) από το Ελληνική ηπειρωτική χώρα.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

