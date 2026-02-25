Πάρνηθα: Ελαφίνα βρέθηκε τραυματισμένη στο πάρκινγκ του τελεφερίκ

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση που έφερε στο φως η ΑΝΙΜΑ όταν το ξημέρωμα της Κυριακής (22.02.2026) στο χώρο πάρκινγκ του τελεφερίκ στην Πάρνηθα, η αστυνομία είδε ένα τραυματισμένο ελάφι και κάλεσε αμέσως τον σύλλογο.

Το ζώο έφερε εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος του, αποκόλληση του κάτω χείλους του και σοβαρή πάρεση των πρόσθιων άκρων του.

Η ελαφίνα μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από τον κτηνίατρο με ειδικό όχημα της ΑΝΙΜΑ σε ασφαλή χώρο, κατασκευασμένο ειδικά για τις ανάγκες νοσηλείας τέτοιων ζώων, όπου υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο και πραγματοποιήθηκε περιποίηση και συρραφή των τραυμάτων της.

Θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να διερευνηθεί η αιτία των τραυμάτων της και να ολοκληρωθεί η ανάρρωση της. Η πρόγνωση κρίνεται ως επιφυλακτική.

Η ΑΝΙΜΑ καταλήγοντας, επισημαίνει ότι η περίθαλψη των ελαφιών είναι ακριβή υπόθεση, τα φάρμακα και η όλη διαχείριση κοστίζουν. Στηριζόμαστε στους φίλους της άγριας ζωής για να ανταπεξέλθουμε.