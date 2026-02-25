Ελλάδα

Πάρνηθα: Ελαφίνα βρέθηκε τραυματισμένη στο πάρκινγκ του τελεφερίκ

Θλίψη και οργή προκαλεί το θέαμα ενός ταλαιπωρημένου ελαφιού
Η τραυματισμένη ελαφίνα
Η τραυματισμένη ελαφίνα / FB: ΑΝΙΜΑ

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση που έφερε στο φως η ΑΝΙΜΑ όταν το ξημέρωμα της Κυριακής (22.02.2026) στο χώρο πάρκινγκ του τελεφερίκ στην Πάρνηθα,  η αστυνομία είδε ένα τραυματισμένο ελάφι και κάλεσε αμέσως τον σύλλογο.

Το ζώο έφερε εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος του, αποκόλληση του κάτω χείλους του και σοβαρή πάρεση των πρόσθιων άκρων του.

Η ελαφίνα μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από τον κτηνίατρο με ειδικό όχημα της ΑΝΙΜΑ σε ασφαλή χώρο, κατασκευασμένο ειδικά για τις ανάγκες νοσηλείας τέτοιων ζώων, όπου υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο και πραγματοποιήθηκε περιποίηση και συρραφή των τραυμάτων της.

Θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να διερευνηθεί η αιτία των τραυμάτων της και να ολοκληρωθεί η ανάρρωση της. Η πρόγνωση κρίνεται ως επιφυλακτική.

Η ΑΝΙΜΑ καταλήγοντας, επισημαίνει ότι η περίθαλψη των ελαφιών είναι ακριβή υπόθεση, τα φάρμακα και η όλη διαχείριση κοστίζουν. Στηριζόμαστε στους φίλους της άγριας ζωής για να ανταπεξέλθουμε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
56
53
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο - ντοκουμέντο με την τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού στον Άλιμο όπου τράκαρε 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα
Η μεθυσμένη οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα, ενώ στα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε σε αστυνομικούς, έδειχνε να μην έχει συνειδητοποιήσει αυτά που είχε προκαλέσει
Άλιμος
Ένοπλες Δυνάμεις και Ισραήλ βρήκαν «την χρυσή τομή» για made in Greece συστήματα Διοίκησης – Ελέγχου του αντιαεροπορικού «θόλου»
Η εθνική συμμετοχή είναι σημαντική γιατί ο «θόλος» θα είναι ένα εθνικό σύστημα, με δυνατότητα εξέλιξης, αναβάθμισης και προσαρμογής τις επόμενες δεκαετίες
Ισραηλινό πυραυλικό σύστημα αεράμυνας
Η κακοκαιρία στα Άγραφα άνοιξε δρόμο στα δύο - Κατολισθήσεις και ένα βουνό που... «κατέβηκε» στο χωριό
Ο Δήμος έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας, για να καταγραφούν οι ζημιές
Άγραφα: Η κακοκαιρία άνοιξε δρόμο στα δύο – Κατολισθήσεις και ένα βουνό που «κατέβηκε» στο χωριό
Η συγκινητική τοιχογραφία της Καλών Τεχνών για τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής
Φοιτητές φιλοτέχνησαν έργο εμπνευσμένο από μία από τις αυθεντικές φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Πρωτομαγιάς του 1944, την ώρα που προχωρά η διαδικασία απόκτησης της ιστορικής συλλογής από το ελληνικό κράτος
Τοιχογραφία για τους 200 της Καισαριανής στην Καλών Τεχνών
Νεκρός 27χρονος από το Πακιστάν από επίθεση με μαχαίρι στη Βοιωτία - Ένας τραυματίας και μία σύλληψη
Τα δύο θύματα είχαν επισκεφθεί το σπίτι των φερόμενων δραστών όπου δέχθηκαν την επίθεση, ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα, ενώ ο 30χρονος δέχθηκε μαχαιριά στο χέρι
Close-up of a young man's hand with a knife, a big blade. Arrogance and violence among young people. Shallow depth of focus.
Newsit logo
Newsit logo