Πάρος: Ανήλικη Γαλλίδα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης δίπλα στο λιμάνι της Παροικιάς στην Πάρο όταν ανήλικη παρασύρθηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος Έλληνας στην Παροικιά της Νάουσας παρέσυρε ανήλικη, υπήκοο Γαλλίας, που περπατούσε πεζή κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδευόμενη από τους γονείς της.

Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο 89χρονος «πιστολέρο» είχε κάνει πρόβα τις ένοπλες επιθέσεις του σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – «Αν ήθελα να σκοτώσω, μπορούσα να το κάνω έυκολα»
«Ήθελα να τουφεκίσω τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Στρασβούργο γιατί και εκεί με κορόιδευαν - Αγόρασα τα όπλα από Ρομά στο χωριό μου» ανέφερε ο 89χρονος - Αναλυτικά όσα είπε στους αστυνομικούς
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα
«Βολές» του πρωτοδικείου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ΕΛΑΣ: «Από τον Οκτώβριο 2025 δεν υπήρχε κανένας αστυνομικός»
Η Πολιτεία δεν έχει έως σήμερα διαθέσει το ανάλογο προσωπικό για το Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου, αφήνοντάς το να λειτουργεί με τεράστιο κενό ασφαλείας, ως ξέφραγο αμπέλι
Ο 89χρονος κατά την μεταφορά του στα δικαστήρια
«Του έλεγα να πάει σε γιατρό και μου έλεγε ότι βλέπει διαβόλους» λέει η κόρη του 89χρονου που πυροβόλησε μέσα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
«Δεν λες κάτι τέτοιο για αστείο, να πάρω ένα πιστόλι να πάω να πυροβολήσω κόσμο γιατί μου χρωστάει 100 ευρώ - Ο πατέρας μου είχε όπλα στο σπίτι και τα είχε δείξει στην κόρη μου» λέει η κόρη του ηλικιωμένου
Ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
