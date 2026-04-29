«Νήσος Σάμος»: Εικόνες ντροπής με σκουπίδια πεταμένα παντού, μετά το περιστατικό με το τσιγάρο που ενεργοποίησε την πυρανίχνευση

Το Λιμενικό Σώμα διερευνά το συμβάν έτσι ώστε να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα
Ένα νέο ντροπιαστικό βίντεο με την εικόνα όπως ήταν το «Νήσος Σάμος», κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετά το περιστατικό όπου κάποιοι άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης.

Το βίντεο δείχνει το πώς ήταν το πλοίο «Νήσος Σάμος» μετά το δρομολόγιο Πειραιάς – Χίος – Λέσβος που τραβήχτηκε την Παρασκευή (24.04.2-26), παραμονές του εορτασμού του Ταξιάρχη Μανταμάδου και οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές.

Το καράβι, είναι γεμάτο σκουπίδια με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκείνοι που ενεργοποίησαν το σύστημα πυρασφάλειας, βρέχοντας όλους του ταξιδιώτες ήταν και οι ίδιοι που άφησαν το πλοίο στην κατάσταση αυτή.

Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεγμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά και σκουπίδια είναι πεταμένα στο πάτωμα όπως φαίνεται στο βίντεο, με την εικόνα να σοκάρει.

 

Το περιστατικό με το τσιγάρο

Σκηνές χάους επικράτησαν στο δρομολόγιο του πλοίου «Νήσος Σάμος» όταν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Λέσβος, μια ομάδα επιβατών Ρομά άναψε τσιγάρο… για πλάκα στον εσωτερικό χώρο του πλοίου.

Εξαιτίας του καπνού από το τσιγάρο ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίο με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθεί πανικός και ζημιές τόσο στο πλοίο όσο και σε αντικείμενα των επιβατών.

 

Σύμφωνα με τη ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα, στις 27 Απριλίου 2026, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

