Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που πέθανε μαζί με το νεογέννητο μωρό της στο σπίτι

Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα Πατήσια όπου μια γυναίκα που μόλις είχε γεννήσει βρέθηκε νεκρή χθες (03.09.2025) το απόγευμα . Δίπλα της το άψυχο κορμί του βρέφους της.

Η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στα Πατήσια μαζί με το νεογέννητο μωρό της φέρεται να ήταν κατά των γιατρών. Δεν ήθελε να παρακολουθείται από ειδικούς κατά τη διάρκεια της κύησης όπως ανέφερε η ΕΡΤ και πιθανότατα δεν είχε επισκεφθεί κάποιο γυναικολόγο το διάστημα που ήταν έγκυος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε χαλάσει το κινητό της τηλέφωνο και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί δεν κάλεσε για βοήθεια όταν πιθανόν να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τοκετό της. Η γυναίκα βρισκόταν στον μήνα της και αναμενόταν να γεννήσει τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα και τα άλλα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της τα είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι της σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων.

Μέσα στο σπίτι στα Πατήσια, μάρτυρες της τραγωδίας, ήταν τα δύο μεγαλύτερα παιδάκια της οικογένειας τριών και πέντε ετών τα οποία ήταν ανύμπορα να προσφέρουν το παραμικρό.

Την φρικτή εικόνα αντίκρυσε ο σύζυγος της 34χρονης επιστρέφοντας στο σπίτι από τη δουλειά του.

«Δεν ήμουν σπίτι, γύρισα από την δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, την βρήκα νεκρή» είπε στους αστυνομικούς.

Φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας αναμένεται να δώσει και η ιατροδικαστική εξέταση.