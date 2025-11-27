Πατήσια: Συμμορία παγίδευε θύματα μέσω ραντεβού στα social media – Τους παρέσερναν σε διαμέρισμα και τους έκλεβαν

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε συμμορία η οποία έκανε ληστείες, εκβιασμούς και παγίδευε θύματα στην Αθήνα. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ως δόλωμα μια γυναίκα-μέλος, η οποία κανόνιζε προσωπικά ραντεβού μέσω social media σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Μόλις τα θύματα έφταναν, τα μέλη της συμμορίας τους επιτίθονταν και τους έκλεβαν.

Ένας 31χρονος αλλοδαπός μέλος της συμμορίας στα Πατήσια, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο (22-11-2025) μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την στιγμή που είχε κανονίσει συνάντηση με ένα από τα θύματα για να πάρει 3.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη της συμμορίας λειτουργούσαν με σχεδιασμένο πλάνο αφού είχαν δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στα social media, με το οποίο προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Στη συνέχεια, μία γυναίκα, μέλος της συμμορίας, παγίδευε τα θύματά της μέσα στο διαμέρισμα και μετά εμφανίζονταν οι τρεις άνδρες, οι οποίοι τους επιτίθονταν με όπλα κι μαχαίρια και τους κρατούσαν επί ώρες στο σπίτι για να τους κλέψουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και λεφτά.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα οι δράστες φωτογράφιζαν τα θύματα παρά τη θέλησή τους και τα εκβίαζαν ότι θα τις δημοσίευαν, απαιτώντας επιπλέον χρηματικά ποσά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν μάλιστα τα θύματα δεν μπορούσαν να μαζέψουν τόσα λεφτά, οι δράστες δεν τους άφηναν ήσουν αφού όριζαν νέα συνάντηση για την παραλαβή τους.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμα και το σπίτι του 31χρονου συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: αποδεικτικό συναλλαγής μέσω εμβάσματος, χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφή πληθώρας λογαριασμών σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και μπαλτάς.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μηχανή που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας.

Σε βάρος του 31χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες, απόπειρες εκβίασης, παράνομες κατακρατήσεις κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 μέλη εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί ενώ ο 31χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.