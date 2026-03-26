Γιώργος Τσαγκαράκης: Της άλλαξαν τα κοσμήματα με ψεύτικα και είδε τα αυθεντικά να πωλούνται on air σε δημοπρασία της γκαλερί

Αθηναία, έδωσε στην Galerie Tsangarakis, του Γιώργου Τσαγκαράκη, κοσμήματα για να δημοπρατηθούν, της είπαν ότι κάποια από αυτά δεν πωλήθηκαν και όταν ζήτησε να της τα επιστρέψουν διαπίστωσε έκπληκτη ότι τα αυθεντικά πλατινένια σκουλαρίκια της, είχαν αντικατασταθεί με ψεύτικα!

Η έκπληξη ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν λίγες ημέρες αργότερα παρακολουθώντας εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη, είδε τα εν λόγω σκουλαρίκια να βγαίνουν στο διαδικτυακό σφυρί μέσω τηλεδημοπρασίας και να καταλήγουν σε αγοραστή από την Εκάλη, ενώ σε άλλη δημοπρασία σε διαφορετικό χρόνο, έβλεπε on line να πωλούν και ένα πλατινένιο δακτυλίδι που είχε δώσει να πουλήσουν στην Galerie Tsangarakis και δεν της επεστράφη!

Για το συγκεκριμένο δακτυλίδι, της είπαν ότι είχε πουληθεί και της είχαν δώσει και προκαταβολή 500 ευρώ ενώ η τιμή εκκίνησης όπως διαπίστωσε ήταν 8.700 ευρώ.

Όταν διαμαρτυρήθηκε, της είπαν ότι θα της περάσουν στον λογαριασμό της το ποσό των 1.050 ευρώ όμως αυτό δεν έγινε. Η ιστορία με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη των καταστημάτων Galeries Tsangarakis και τη γυναίκα έγινε το 2018 και η ίδια όταν είδε ότι δεν πρόκειται να βρει άκρη, αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2019 να προσφύγει στις Αρχές και να καταθέσει μήνυση σε βάρος του στο Α.Τ. Συντάγματος για τα όσα υποστηρίζει ότι υπέστη, την οποία παρουσιάζει το newsit.gr.

Η μήνυση για τα ψεύτικα σκουλαρίκια και το πλατινένιο δακτυλίδι

Στην επίσημη καταγραφή που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου στο Α.Τ Συντάγματος, περιγράφεται αναλυτικά όλη η ιστορία όπως υποστηρίζει η γυναίκα ότι συνέβη.

Συγκεκριμένα: «Αναφέρεται ότι την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019 σήμερα Τετάρτη και περί ώρα 15:00 προσήλθε στην υπηρεσία μας η (σ.σ: αναφέρονται τα στοιχεία της) και κατήγγειλε ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2019, επισκέφτηκε το κατάστημα της εταιρείας δημοπρασιών “GT Galerie Tsangarakis”, επί της οδού Νεοφύτου Βάμβα στην Αθήνα, προκειμένου να παραλάβει κοσμήματα ιδιοκτησίας της που είχε παραδώσει την 1η Δεκεμβρίου 2018. Παρέλαβε τα τέσσερα από τα πέντε που είχε παραδώσει. Ανάμεσα σε αυτά που τους παρέδωσαν υπήρχε και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια ψεύτικα και μηδαμινής αξίας, ενώ αυτά που είχε παραδώσει ήταν από λευκόχρυσο και χρηματικής αξίας περίπου 1000 ευρώ.

Λίγες μέρες αργότερα παρακολούθησε τηλεοπτική εκπομπή – δεν είναι βέβαιη για το κανάλι – στην οποία η εν λόγω εταιρεία δημοπρατούσε κοσμήματα και διαπιστώσει ότι δημοπράτησε τα σκουλαρίκια της στην τιμή των 1300 ευρώ και μάλιστα σε αγοραστή στην Εκάλη. Επιπρόσθετα δεν της επιστράφηκε ένα δαχτυλίδι από πλατίνα, καθώς η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε πωλητής. Της δόθηκε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ ως προκαταβολή.

Κάποιες μέρες αργότερα παρακολούθησε τηλεοπτική εκπομπή – δεν είναι βέβαιη για το κανάλι – στην οποία η εν λόγω εταιρεία δημοπρατούσε κοσμήματα και διαπίστωσε ότι επιχείρησε να δημοπρατήσει το δαχτυλίδι της με τιμή εκκίνησης 8700 ευρώ. Τον Σεπτέμβριο δέχτηκε τηλεφώνημα από την εταιρεία ότι το δαχτυλίδι πωλήθηκε και ότι θα της κατατεθεί το χρηματικό ποσό των 1050 ευρώ στο λογαριασμό της, όμως δεν κατατέθηκε ποτέ».





