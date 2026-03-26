Σεισμός στο Άγιο Όρος: 26 μετασεισμοί μετά τον κύριο τον 4,9 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες Τετάρτη (25.03.2026) στις 21:08 με επίκεντρο περιοχή του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με το Εργαστήριο γεωφυσικής του ΑΠΘ, το επίκεντρο είναι 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, περιοχή που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και άλλες σεισμικές δονήσεις.

Οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό κύριο σεισμό συνεχίζουν να κρατούν σε επιφυλακή τους κατοίκους της περιοχής. Περισσότερες από 26 ασθενείς δονήσεις ακολούθησαν τον μεγάλο σεισμό των 4,9 Ρίχτερ, με τις μεγαλύτερες να έχουν ένταση 3,4 και 3,2 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Ο πρώτος πιο ισχυρός μετασεισμός καταγράφηκε αμέσως μετά τον κύριο και είχε ένταση 3,4 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 12,9 χιλιομέτρων και επίκεντρο 11 χιλιόμετρα Δυτικά – Βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

Ακόμη μία δόνηση καταγράφηκε τα ξημερώματα περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (26.03.2026), με επίκεντρο οκτώ χιλιόμετρα Δυτικά – Βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και εστιακό βάθος 11,5 χιλιομέτρων.

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού, περίπου 400 μέτρα από την Μονή Εσφιγμένου, στο Άγιον Όρος, κατέγραψε τον σεισμό των 4,9 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις εννέα το βράδυ της 25ης Μαρτίου. Από το βίντεο, που μετέδωσε το Voria.gr φαίνεται ότι η σεισμική δόνηση ήταν ισχυρή, είχε διάρκεια αρκετών δευτερολέπτων καθώς και βουητό.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή στο Άγιο Όρος επικρατεί αναστάτωση, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε κονάκια, σκήτες και κελιά, λόγω του σεισμού που σημειώθηκε στις 21:08, 11 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά των Καρυών, με εστιακό βάθος τα 10,6 χλμ.

Στις Καρυές υπήρξαν αρκετές ρωγμές σε παλιά κτήρια, ενώ ξεκόλλησε ένα κομμάτι του πολυέλαιου στον Ναό του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Την ώρα εκείνη στον Ναό τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα και τόσο οι οι μοναχοί όσο και προσκυνητές βγήκαν έξω έντρομοι.