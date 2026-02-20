Πατησίων: Μεθυσμένος ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε την 74χρονη

Μεθυσμένος οδηγούσε ο 28χρονος οδηγός της μηχανής που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Πατησίων, σκοτώνοντας την 74χρονη γυναίκα που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20.02.2026), όταν ο 28χρονος οδηγός έκαψε κόκκινο φανάρι, επί της Πατησίων, παρασέρνοντας και τραυματίζοντας σοβαρά την 74χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαρύτατες κακώσεις. Παρά την μάχη που έδωσαν οι γιατροί του «Ευαγγελισμός» για να την κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 28χρονος οδηγός συνελήφθη και σε αλκοτέστ που του έγινε αποδείχθηκε πως το ποσοστό αλκοόλ στον οργανισμό του ήταν διπλάσιο από το όριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το αλκοτέστ έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο ενώ το όριο είναι 0,24 mg/lt.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ενώ σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.