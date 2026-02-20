Συμβαίνει τώρα:
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων: Μηχανή παρέσυρε 74χρονη πεζή και τη σκότωσε – Συνελήφθη ο οδηγός

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/ EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2/2026) στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πατησίων, με μία 74χρονη πεζή να παρασύρετε από μηχανή και να χάνει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ για το τροχαίο, η θανατηφόρα παράσυρση της γυναίκας που ήταν πεζή, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο από σημείο που δεν υπήρχε διάβαση. 

Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε η μηχανή περίπου στη 1 τα ξημερώματα, όταν ο οδηγός «έκαψε» το κόκκινο φανάρι.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη με κατάγματα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα, ενώ ο οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε και συνελήφθη.

