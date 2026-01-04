Πάτρα: 8 προσαγωγές για την συμπλοκή στο νυχτερινό κέντρο που οδήγησε στον θάνατο του 30χρονου

Οκτώ άτομα, 5 άνδρες και 3 γυναίκες, έχουν προσαχθεί από την Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για τον φονικό ξυλοδαρμό χθες (3/1/2026) σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, όπου ένας 30χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Συγκεκριμένα, το τραγικό περιστατικό με την συμπλοκή πολλών ατόμων, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν σε νυχτερινό κέντρο ήρθαν σε σύγκρουση και είχε ως αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου πατέρα 2 παιδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα οι αστυνομικοί αναζητούν 3 ακόμη άτομα τα οποία φέρονται να είναι οι δράστες του θανατηφόρου επεισοδίου. Πρόκειται για δύο αδέρφια και ένα ακόμα άτομο, τα οποία έχουν σχέσεις με κυκλώματα της νύχτας και βρισκόταν στο μαγαζί, όταν η παρέα του 30χρονου συνεπλάκη με την άλλη παρέα για ασήμαντη αφορμή.

Η διαμάχη ξεκίνησε για έναν ασήμαντο λόγο, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκε σε βίαιη συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας 30χρονος Ρομά από τη μία παρέα δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από έναν ακόμα φίλο του, ο οποίος είχε υποστεί ελαφρύτερα τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Αργότερα, δύο ομάδες συνολικά 50 ατόμων, σύμφωνα με μαρτυρίες, προσέγγισαν καφέ που φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο έγινε το περιστατικό και χρησιμοποιώντας ακόμα και σχάρες φρεατίων, άρχισαν να σπάνε τα πάντα. Η επίθεση φαίνεται να κράτησε περίπου δέκα λεπτά και τα άτομα εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά.