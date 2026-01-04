Ελλάδα

Πάτρα: «Δούλευε για ένα μεροκάματο και τον φάγανε» λέει η γυναίκα του 30χρονου, πατέρα 2 παιδιών, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Ο 30χρονος φαίνεται να ήταν πατέρας 2 ανήλικων παιδιών
Ο 30χρονος που ξυλοκοπήθηκε στην Πάτρα
Βασίλης Σακουλέβας , Κλαούντιο Σούμπασι

«Δούλευε για ένα μεροκάματο και τον φάγανε, δεν έβγαινε έξω» λέει η γυναίκα του 30χρονου που μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας κατέληξε τις πρώτες ώρες.

Μια διαφωνία για ασήμαντο λόγο μετατράπηκε σε τραγωδία με τον 30χρονο Κωστή, πατέρα δύο παιδιών να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά τον άγριο ξυλοδαρμό. Η γυναίκα του 30χρονου συγκλονισμένη μιλάει στο newsit.gr για τον «άρχοντα» της που σκοτώθηκε τόσο άδικα.

«Δεν έβγαινε σχεδόν ποτέ έξω, για ένα ποτό βγήκε. Δούλευε για να συντηρήσει την οικογένεια του, ήταν ο μοναδικός άντρας. Ήταν άρχοντας μας και μας τον έφαγε» αναφέρει γυναίκα του.

Ο 30χρονος σύμφωνα με πληροφορίες λογομάχησε με μια άλλη παρέα από μπράβους που βρισκόταν στο μαγαζί και πιάστηκαν στα χεριά. Τότε του κατάφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά είχε ήδη καταλήξει.

Οι συγγενείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ με πολλούς να εκφράζουν τον φόβο τους για περαιτέρω καβγάδες. Μάλιστα, νωρίτερα συγγενείς του και φίλοι προκάλεσαν φθορές στο μοιραίο νυχτερινό κέντρο.

Ο 30χρονος με τον γιο του
Ο 30χρονος με τα δύο παιδιά του
Ο 30χρονος με τα δύο παιδιά του

Ο θείος του 30χρονου προσπαθεί να ηρεμίσει τα πνεύματα στην οικογένεια του και να να δουν την επόμενη μέρα. «Ο Κώστας ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Δεν έβγαινε έξω πολύ σπάνια. Μόνος του πάλευε για όλη την οικογένεια του να την μεγαλώσει. Είχε δύο μικρά παιδάκια και το ένα είναι με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα, ήταν και το μοναδικό αγόρι στην οικογένεια καθώς είχε δυο αδερφές. Στην οικογένεια επικρατεί ένας θυμός και προσπαθώ να τους ηρεμήσω για αν μην υπάρξουν και άλλα περιστατικά» λέει μιλώντας στο newsit.gr ο θείος του 30χρονου.

