Ελλάδα

Πάτρα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν έναν 12χρονο και το κατέγραψαν σε βίντεο

Ο πατέρας του θύματος κατήγγειλε πως ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου με θύμα ένα 12χρονο.

Σύμφωνα με το tempo24 ο πατέρας του 12χρονου κατήγγειλε στην Ασφάλεια στην Πάτρα πως ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης , αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση αναζητά τους δράστες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
90
89
77
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Πολύζου: «Όταν ο πατέρας σου σε κακοποιεί δεν ξέρεις που βαδίζεις, προσευχόμουν στον Θεό να με πάρει κοντά του»
«Δεν το είχα πει στη μητέρα μου. Πιστεύω πως το ήξερε. Εννοείται ότι ήταν συνένοχος. Εμένα αν ακουμπήσουν μια τρίχα από την κόρη μου θα "καθάριζα" οποιονδήποτε», εξομολογήθηκε ακόμα
Μαρία Πολύζου
«Κλείδωσε» η απόκτηση των ισραηλινών συστημάτων PULS για τον ελληνικό στρατό – Την Πέμπτη στην επιτροπή Άμυνας της Βουλής
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα του Στρατού Ξηράς για την επόμενη δεκαετία, που αλλάζει τον ρόλο του Πυροβολικού
Puls 8
Σπίτι «κολαστήριο» στο Ηράκλειο για τα 8 ανήλικα παιδιά: Τους έδιναν ηρεμιστικά, τα χτυπούσαν, έφεραν και εγκαύματα
Η μητέρα και ο πατριός συνελήφθησαν άμεσα από τις αρχές και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση
istock
Newsit logo
Newsit logo