Πάτρα: Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να παραδοθεί ο βασικός κατηγορούμενος για την άγρια δολοφονία του 30χρονου

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές, ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος για την άγρια δολοφονία του 30χρονου, στο νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το pelop.gr, ο βασικός κατηγορούμενος είναι ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο να χτυπά το θύμα και να τον πατά στο κεφάλι ενώ έχει πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία στην Πάτρα, είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον 30χρονο, χτυπώντας τον επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος προσπαθώντας να προστατευτεί.

Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος 9 εμπλεκομένων στη δολοφονία στην Πάτρα, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.

Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά, ενώ δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος, που είχαν παραδοθεί νωρίτερα, έλαβαν προθεσμία και απολογούνται αύριο ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα χτυπήματα, αναγνωρίζοντας μόνο πως συμμετείχαν στον αρχικό καβγά, πριν ο 30χρονος ξεψυχήσει.