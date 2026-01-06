Πάτρα: Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αποχώρησαν από τα δικαστήρια οι 3 συλληφθέντες για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου έλαβαν αργά το απόγευμα της Τρίτης (06.01.2026) από τον εισαγγελέα στην Πάτρα οι τρεις άνδρες – δύο αδέλφια και ένας 29χρονος – για το αιματηρό περιστατικό σε νυχτερινό κέντρο με θύμα έναν 30χρονο τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στο νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, προσήχθησαν στο δικαστικό μέγαρο της αχαϊκής πρωτεύουσας νωρίτερα την Τρίτη, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μετέδωσε το tempo24.news, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των τριών, ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του 30χρονου.

Πρόκειται για τους τρεις που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις διωκτικές αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την αστυνομία και στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ο 29χρονος παρουσιάστηκαν αργά χθες (05.01.2026) το βράδυ, αυτοβούλως στις αρχές, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά περίπτωση τούς ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου οδηγήθηκαν στο δικαστήριο κατηγορούμενοι για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.

Ο ένας ιδιοκτήτης κρίθηκε αθώος, ενώ ο δεύτερος καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή μέχρι τη δίκη.