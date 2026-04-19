Πάτρα: Αυτοκτόνησε λίγο πριν την κηδεία της αδερφής του – Έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε

Έβαλε φωτιά στο σπίτι του και αυτοπυροβολήθηκε - Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο πλατύσκαλο του σπιτιού του στο Ακταίο της Πάτρας και δίπλα του βρέθηκε μια καραμπίνα
Στο σενάριο της αυτοκτονίας φαίνεται ότι προσανατολίζονται οι Αρχές σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του 58χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Κυριακής (19.4.26) έξω από το φλεγόμενο σπίτι του στην Πάτρα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο πλατύσκαλο του σπιτιού του στο Ακταίο της Πάτρας και δίπλα του βρέθηκε μια καραμπίνα. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες έδιναν μάχη να σβήσουν τη φωτιά από το σπίτι. 

Σύμφωνα με το tempo24, ο άνδρας, που στο παρελθόν δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης στο Ρίο, φέρεται αρχικά να έβαλε φωτιά στο σπίτι του. Στη συνέχεια βγήκε έξω και αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό πως ο άνδρας είχε χάσει την αδερφή του πριν από λίγες μέρες, ωστόσο αποκαλύφθηκε πως σήμερα θα γινόταν η κηδεία της. Η γυναίκα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ήταν δικαστικός στην Αθήνα. 

