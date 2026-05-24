Πάτρα: Η μάνα κατήγγειλε τον 35χρονο επιχειρηματία και έσωσε τελευταία στιγμή την 16χρονη κόρη της

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν από το παράθυρο, αλλά έσπασαν και την πόρτα του διαμερίσματος για να σώσουν το κορίτσι από τα χέρια του 35χρονου συντρόφου της
Η μητέρα της 16χρονης που δέχτηκε επίθεση από το σύντροφό της στην Πάτρα και ούρλιαζε για βοήθεια, φαίνεται να ήταν αυτή που έκανε την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στην αστυνομία, όταν οι αρχές έφτασαν στο σπίτι κατάφεραν να μπουν μέσα και να τη γλυτώσουν από τα χέρια του 35χρονου επιχειρηματία συντρόφου της.

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έγινε μέσα στο σπίτι τους, το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026). Ο 35χρονος πολύ γνωστός επιχειρηματίας στην Πάτρα κατηγορείται πλέον για ενδοοικογενειακή βία καθώς όπως φαίνεται αυτή τη φορά κρατούσε τη 16χρονη μέσα στο σπίτι και δε την άφηνε να φύγει.

Οι γείτονες ακούγοντας τις κραυγές της 16χρονης κάλεσαν αμέσως τις Αρχές. Την Αστυνομία είχε καλέσει και η μητέρα του κοριτσιού, η οποία τους ενημέρωσε πως ο άνδρας κρατά την κόρη της κλειδωμένη μέσα στο σπίτι του και δεν την αφήνει να φύγει.

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ο 35χρονος δεν άνοιγε την πόρτα και συνέχιζε να φωνάζει, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν από το παράθυρο, αλλά έσπασαν και την πόρτα του διαμερίσματος για να σώσουν το κορίτσι, η οποία βρισκόταν και η ίδια σε κατάσταση σοκ. Ευτυχώς, δεν είχε τραυματιστεί.

Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικά, γιατί βρέθηκαν και ναρκωτικές ουσίες στο σπίτι του, ενώ έχει και ποινικό παρελθόν.

