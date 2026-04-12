Πάτρα: Κρεοπωλείο δίνει take away αρνιά και κοκορέτσια – Πάνω από 80 σούβλες έστησε για να εξυπηρετήσει τους πελάτες του

Έστησαν σούβλες και άναψαν κάρβουνα από τα ξημερώματα για να μπορέσει να παραδώσει και τις 100 παραγγελίες που έχει δεχθεί
Αρνιά

Πάνω από 80 σούβλες έστησε κρεοπωλείο στην Πάτρα για να εξυπηρετήσει τους πελάτες του που αδυνατούν να σουβλίσουν αρνιά και κοκορέτσια.

Το συγκεκριμένο κρεοπωλείο στα Καμίνια της Πάτρας φροντίζει κάθε χρόνο να ψήνει αρνιά και κοκορέτσια, ώστε να βοηθήσει τους Πατρινούς που είτε δεν γνωρίζουν να ψήνουν τον οβελία και τα κοκορέτσια είτε δεν έχουν χώρο να στήσουν τις σούβλες.

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, άναψαν κάρβουνα και ξεκίνησαν τον μαραθώνιο του οβελία από τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα (12.04.2025) ώστε να μπορέσουν να παραδώσουν έγκαιρα και τις 100 παραγγελίες που είχαν για σήμερα.

Κάθε επιχείρηση έχει επιστρατεύσει τα δικά της μέσα για να εξυπηρετήσει το κοινό της, με το συγκεκριμένο κρεοπωλείο να παρέχει και τη δυνατότητα «take away» στον οβελία και τα λοιπά κρέατα.

Η εικόνα με τις σχεδόν 100 σούβλες στην πρασιά της επιχείρησης είναι εντυπωσιακή και όποιος περνά από το σημείο δεν διστάζει να τραβήξει φωτογραφίες.

