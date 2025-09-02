Συμβαίνει τώρα:
Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής – Ο οδηγός του ΙΧ που τον χτύπησε εγκατέλειψε το σημείο και συνελήφθη στο Ρίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πάτρα, με τον οδηγό του ΙΧ να εγκαταλείπει το σημείο και να εντοπίζεται λίγο αργότερα από την Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.news
Το σημείο του τροχαίου στη Πάτρα
Το σημείο του τροχαίου στη Πάτρα / Πηγή: apohxos.gr

Λίγο πριν τις 11.30 π.μ. τη Τρίτη (02.09.2025) στη Πάτρα, στη συμβολή της οδού Αμερικής με τη Νέα Εθνική Οδό, συγκρούστηκαν ένα ΙΧ επιβατικό με μια μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή. Δυστυχώς, ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news. Ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε αρχικά το σημείο, προκαλώντας ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει το όχημα και να ακινητοποιήσει τον οδηγό στην περιοχή του Ρίου. Ο ίδιος προσήχθη στην Τροχαία, όπου φέρεται να υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά κατευθυνόταν στο Νοσοκομείο του Ρίου καθώς ήταν και ο ίδιος τραυματίας.

Το σημείο του τροχαίου στη Πάτρα
Το σημείο του τροχαίου στη Πάτρα / Πηγή: Tempo24.news
Η μοτοσικλέτα που εμπλέκεται στο ατύχημα
Η μοτοσικλέτα που εμπλέκεται στο ατύχημα / Πηγή: Tempo24.news

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος.

