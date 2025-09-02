Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής – Ο οδηγός του ΙΧ που τον χτύπησε εγκατέλειψε το σημείο και συνελήφθη στο Ρίο

Λίγο πριν τις 11.30 π.μ. τη Τρίτη (02.09.2025) στη Πάτρα, στη συμβολή της οδού Αμερικής με τη Νέα Εθνική Οδό, συγκρούστηκαν ένα ΙΧ επιβατικό με μια μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή. Δυστυχώς, ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news. Ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε αρχικά το σημείο, προκαλώντας ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει το όχημα και να ακινητοποιήσει τον οδηγό στην περιοχή του Ρίου. Ο ίδιος προσήχθη στην Τροχαία, όπου φέρεται να υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά κατευθυνόταν στο Νοσοκομείο του Ρίου καθώς ήταν και ο ίδιος τραυματίας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος.