Πάτρα: Πώς οι 15χρονοι έστησαν καρτέρι στον ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα με δράστες της επίθεσης δύο 15χρονους και έναν 16χρονο και θύμα έναν 15χρονο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια.

Το αποτέλεσμα της επίθεσης των ανήλικων ήταν ο 15χρονος να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη και να διακομιστεί στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το άγριο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας σημειώθηκε, προχθές το βράδυ, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου.

Πρωταγωνιστές ήταν τρεις ανήλικοι, δύο 15χρονοι Πατρινοί και ένας 16χρονος (υπήκοος Αλβανίας), οι οποίοι όταν είδαν τον 16χρονο, τον προσέγγισαν και του επιτέθηκαν με απίστευτη βαναυσότητα.

Το θύμα υπέστη σοκ, ήταν ανήμπορο να αντιδράσει και υπέστη βαριές κακώσεις, σύμφωνα με όσα υποστήριξε το περιβάλλον του στις διωκτικές αρχές.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων, παρενέβησαν άμεσα στο συμβάν, ταυτοποίησαν τους δράστες και τους συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους τρεις δράστες, φοιτούσε στο ίδιο Γυμνάσιο με το θύμα, το οποίο –σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον του- είχε πέσει θύμα bullying και στο παρελθόν.

Οι άλλοι δύο ανήλικοι φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα και διερευνάται από την Ασφάλεια Πατρών εάν είχαν προηγούμενα με τον 15χρονο.

Οι τρεις ανήλικοι κρατούνται προκειμένου σήμερα να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια προχώρησε στη σύλληψη ενός γονέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναζητούνται και οι γονείς των άλλων δύο ανήλικων που επέδειξαν την παραβατική συμπεριφορά.

«Το παιδί μου δεν μπορεί να μιλήσει» λέει η μητέρα του

«Πήγε να βρει έναν φίλο του για να πάνε βόλτα, αλλά κάποια παιδιά από το σχολείο του που είναι λίγο ”μαγκάκια” τον πλάκωσαν στο ξύλο», δήλωσε η μητέρα του 15χρονου στο Star.

«Έχει κάταγμα, δεν μπορεί να κλείσει το στόμα. Μου κάνει νόημα ό,τι θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.