Πάτρα: Άγριο ξύλο σε 15χρονο από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε με σπασμένη μύτη και σαγόνι σε νοσοκομείο της Αθήνας

Ένα ακόμη άγριο και σοκαριστικό περιστατικό βίας στο οποίο «πρωταγωνίστησαν» ανήλικοι σημειώθηκε στην Πάτρα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, χθες (18.09.2025) το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) επιτέθηκαν σε έναν 15χρονο στην Πάτρα, τον οποίο χτύπησαν με βαναυσότητα. Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο ανήλικος να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.

Αρχικά διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο, στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα.

«Πήγε να βρει έναν φίλο του για να πάνε βόλτα, αλλά κάποια παιδιά από το σχολείο του που είναι λίγο ”μαγκάκια” τον πλάκωσαν στο ξύλο», λέει η μητέρα του 15χρονου στο Star.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την έρευνα προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανηλίκων και των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.