Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργάτης που έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου ένας 51χρονος μετά από εργατικό ατύχημα που είχε στην Πάτρα.

Το εργατικό ατύχημα έγινε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Έλληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα, την Τετάρτη (10.12.2025) όταν ο 51χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο σε κενό φρεατίου ασανσέρ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο. Πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ.

Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του ανθρώπου που επέβλεπε τις εργασίες, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.