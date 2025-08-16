Ελλάδα

Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Επιτέθηκε και σε αστυνομικό

Ο 26χρονος αρχικά χτύπησε έναν άνδρα και όταν μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Περιπολικό
Περιπολικό / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ένας 26χρονος συνελήφθη σήμερα, Σάββατο(16/8/2025), στην Πάτρα, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του άνδρας για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το tempo24, o νεαρός που συνελήφθη για ξυλοδαρμό, οδηγήθηκε στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όπου προκάλεσε και νέο επεισόδιο.

Συγκεκριμένα ο 26χρονος επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό μέσα στο Τμήμα, τραυματίζοντας τον.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές τονίζουν τη σοβαρότητα της επίθεσης σε αστυνομικό, η οποία προστίθεται στα ήδη σοβαρά αδικήματα του νεαρού

