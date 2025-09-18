Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Κλείνουν σταθμοί του Μετρό

Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν από τη μέρα που έπεσε ο νεκρός ο Παύλος Φύσσας από τάγμα εφόδου της εγκληματικής φασιστικής οργάνωσης, Χρυσής Αυγής και για ακόμη μια χρονιά μεγάλες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Σήμερα (18.9.2025) μεγάλη συγκέντρωση προγραμματίζεται για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 17:30 στο Κερατσίνι, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα και θα ακολουθήσει πορεία προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά κάνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, αναφέροντας, μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση: «Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά, οι συνθήκες που γέννησαν και όπλισαν το χέρι των φασιστών όχι μόνο παραμένουν, αλλά δυναμώνουν. Η αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα, η εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, η όξυνση της καταστολής, το έδαφος που δίνουν κυβερνήσεις και ΕΕ σε ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα, αποδεικνύουν ότι ο φασισμός δεν είναι «παρεκτροπή», αλλά γέννημα – θρέμμα αυτού του συστήματος.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία του Πειραιά να δώσουν δυναμικό, μαχητικό «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα για τα 12 χρόνια από τη στυγνή δολοφονία του Παύλου από τους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής».

Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στις παρακάτω περιοχές: