Ελλάδα

Πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα: Τέσσερις προφυλακίσεις για το κύκλωμα

Απομένει να απολογηθούν άλλοι πέντε, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος - Συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια καυσίμων
Αντλία βενζίνης
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δημήτρης Χαιρετάκης

Μαραθώνια η διαδικασία των απολογιών των 13 συλληφθέντων, μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα. Μέσω παράνομου λογισμικού, εν αγνοία του πελάτη μείωνε την ποσότητα καυσίμου που παρέδιδαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί τέσσερις από τους 13 συλληφθέντες ως μελών της σπείρας με τις πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη από ανυποψίαστους καταναλωτές.

Άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που κατά περίπτωση αφορούν την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολή εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ.

Απομένει να απολογηθούν άλλοι πέντε, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, 43 ετών, ο οποίος συμμετείχε σε είκοσι εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων.

Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών – εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26.01.2026).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
98
94
72
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σέρρες: Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από τη Δευτέρα η εκπαιδευτικός που φίμωσε μαθητή – Εξηγήσεις ζητάει η υπουργός Παιδείας
Η Σοφία Ζαχαράκη ζητάει εξηγήσεις για την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες
Newsit logo
Newsit logo