Πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα: Τέσσερις προφυλακίσεις για το κύκλωμα

Μαραθώνια η διαδικασία των απολογιών των 13 συλληφθέντων, μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα. Μέσω παράνομου λογισμικού, εν αγνοία του πελάτη μείωνε την ποσότητα καυσίμου που παρέδιδαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί τέσσερις από τους 13 συλληφθέντες ως μελών της σπείρας με τις πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη από ανυποψίαστους καταναλωτές.

Άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που κατά περίπτωση αφορούν την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολή εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ.

Απομένει να απολογηθούν άλλοι πέντε, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, 43 ετών, ο οποίος συμμετείχε σε είκοσι εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων.

Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών – εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26.01.2026).