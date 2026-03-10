Ελλάδα

Πειραιάς: 20χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε γυναίκα και χτύπησε αυτοκίνητα, μια μηχανή και ένα μαγαζί

Ο νεαρός που δεν ήταν μεθυσμένος, σταμάτησε μόνο όταν ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητό του
Περιπολικό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Το περιστατικό έγινε στον Πειραιά, στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στις 15.00 το μεσημέρι της Τρίτης (10/3/26), με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο που τελικά συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχικά ο 20χρονος οδηγός, που δεν έχει δίπλωμα παρέσυρε την 67χρονη στο κέντρο του Πειραιά, την τραυμάτισε ελαφρά και την εγκατέλειψε. 

Φεύγοντας από το σημείο, έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ στη συνέχεια χτύπησε μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα και ένα κατάστημα, προκαλώντας φθορές. Και πάλι εγκατέλειψε το σημείο…

Κατευθυνόμενος προς την Πειραϊκή, όπου είναι το σπίτι του, έπεσε πάνω σε έξι παρκαρισμένα αυτοκίνητα στα οποία προκάλεσε ζημιές και επίσης εγκατέλειψε το σημείο, μέχρι που λίγο πιο κάτω ακινητοποιήθηκε και το δικό του όχημα.

Οι άντρες της Τροχαίας τον εντόπισαν λίγο πριν το σπίτι του, όπου τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του νεαρού, που δεν ήταν μεθυσμένος, αλλά όπως φάνηκε δεν γνώριζε να οδηγεί, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών και το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
78
57
55
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας
Ένας 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε 2 πεζούς που περίμεναν σε στάση λεωφορείο, με αποτέλεσμα ο ένας να σκοτωθεί και ο άλλος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη
Ρόδος: Ένοχα δύο άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών - Πρώην λιμενικός ο ένας
Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν διαπίστωσαν επαφές και χρηματικές δοσοληψίες ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo